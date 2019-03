PBKM i CelluGen z Indii podpisały list intencyjny ws. współpracy

Firma CelluGen ma siedzibę w Gurgaon w Indiach. Została założona w 2008 roku jako prywatna firma badawcza zajmująca się komórkami macierzystymi. CelluGen jest inicjatorem i pomysłodawcą pierwszego, hybrydowego banku komórek macierzystych w Indiach. Oferuje najnowocześniejszą technologię zbierania, przetwarzania i wykorzystywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanek. CelluGen nawiązał także współpracę z SBIRI (Departament Biotechnologii w indyjskim Ministerstwie Nauki i Technologii) w ramach projektu "Development of Biologic and Synthetic Scaffolds Seeded with Mesenchymal Stem Cells". Po pomyślnym zakończeniu tego projektu CelluGen może być strategicznie gotowy do wejścia na indyjski rynek produktów medycznych do ran, który obecnie rośnie średniorocznie o 7,4% i oczekuje się, że osiągnie wartość 5,5 mld dolarów w 2020 r., podano także.