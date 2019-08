PBKM miał 1,41 mln zł zysku netto, 3,92 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

"Niższy poziom marży w I półroczu 2019 roku względem analogicznego okresu roku ubiegłego jest pochodną kilku czynników. Pierwszy istotny czynnik związany jest z ponownym wprowadzeniem opodatkowania usług bankowania rodzinnego na Węgrzech. Grupa szacuje, iż negatywny wpływ wprowadzenia 27% VAT na Węgrzech w całym 2019 roku wyniesie ok. 3 mln zł (w tym ok. 1,4 mln zł w I półroczu 2019 roku). Drugi kluczowy czynnik to niższy niż zakładany poziom sprzedaży w kilku krajach przy jednoczesnym wzroście kosztów wynikających ze znaczącego powiększenia struktur dotychczasowych spółek w grupie jak również tych, które dołączyły do Grupy w I półroczu 2019r." - czytamy w raporcie.