PCC Exol miał 11,79 mln zł zysku netto, 18,5 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Tak dobre rezultaty to głównie efekt pracy nad produktami specjalistycznymi zarówno w grupie do zastosowań przemysłowych, które zanotowały sprzedaż wyższą o ponad 30% wartościowo i ilościowo, jak i w grupie do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych. W konsekwencji Grupa po I kwartale osiągnęła marżę na poziomie 18,7%, uzyskując poprawę o 5,7 pkt proc. Dobrym wynikom sprzyjała m.in. konsekwentnie realizowana polityka handlowa. Jej założenia to stale powiększająca się oferta produktowa, w tym opisany wyżej wzrost udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych oraz kompleksowa obsługa klientów z różnych dziedzin przemysłu" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.