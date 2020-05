PCC Exol miał 12,23 mln zł zysku netto, 20,66 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Grupa po I kwartale tego roku osiągnęła marżę na poziomie 19,8%, większą o 1,1 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego roku 2019. Pozytywne rezultaty są wynikiem między innymi wzrostu sprzedaży produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach. W związku z pandemią, odnotowano większe zapotrzebowanie na produkty z tej grupy surfaktantów, będące składnikami profesjonalnych detergentów, środków myjąco-czyszczących i dezynfekujących. Równocześnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty w niektórych branżach przemysłowych, takich jak tekstylia, garbarstwo, a także produktów do wytwarzania polimerów. Mimo mniejszego zapotrzebowania, grupa utrzymała sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych ilościowo i wartościowo na poziomie zbliżonym do I kwartału roku ubiegłego" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.