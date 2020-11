PCC Rokita miało 29,22 mln zł zysku netto, 77,22 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"Mimo trudnych warunków rynkowych skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął wartość 206,9 mln zł, jedynie o 3,6% niższą w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto grupy odnotował jednak większy spadek, osiągając poziom 59,4 mln zł, tym samym był niższy o około 25% w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego. Wpływ na wyniki miała głównie sytuacja na rynku alkaliów, gdzie od blisko dwóch lat odnotowywane były obniżki cen. Mimo obecnie zauważalnych dalszych spadków cen alkaliów, nie ma podstaw do miarodajnego wnioskowania co do zachowania cen w najbliższej przyszłości" - napisano w liście zarządu dołączonym do raportu kwartalnego.