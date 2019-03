chemia wczoraj

PCC Rokita rozważa współpracę z chińskim partnerem przy produkcji węglanów

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Zarząd PCC Rokita wydał pozytywną opinię co do potencjalnej współpracy z Shida Shenghua Chemical Group z siedzibą w Dongying (Chiny), dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do realizacji ewentualnej inwestycji w Brzegu Dolnym, na terenie należącym do spółki, w zakresie produkcji węglanów organicznych, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, podała spółka.