technologie 1 godzinę temu

PCF Group: Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych to 98,5%

PCF Group dokonał przydziału 618 750 akcji nowej emisji w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy złożyli zapisy na prawie 41 mln akcji, co oznacza redukcję na poziomie blisko 98,5% i ostatecznie do inwestorów detalicznych trafi ok. 1,5% akcji PCF Group, na które się zapisali, podała spółka.