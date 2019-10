PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł

"Emisja obejmuje obligacje 2-letnie z możliwością wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta. Cena emisyjna wynosi 1 000 zł, a minimalny zapis 10 000 zł. Odsetki z tytułu obligacji będą wypłacane kwartalnie. Emisja dojdzie do skutku w przypadku osiągnięcia progu 1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na obligacje trwają do 30 października br.

"Celem prowadzonej przez nas emisji jest rozwój bieżącej działalności spółki. Dzięki zebranym funduszom chcemy umocnić naszą pozycję na rynku elektrowni fotowoltaicznych. W zeszłorocznej aukcji URE wygraliśmy z wszystkimi własnymi projektami do niej zgłoszonymi oraz zakontraktowaliśmy ich nabycie, łącznie 60 projektów o łącznej mocy 60 MW. W tym roku planujemy zgłosić do aukcji 200 projektów o łącznej mocy 200 MW. Równocześnie prowadzimy prace nad kolejnymi projektami. Do dziś udało nam się pozyskać 350 lokalizacji pod budowę elektrowni fotowoltaicznych" - powiedział pełnomocnik zarządu Jacek Olesiński, cytowany w komunikacie,