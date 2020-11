PE i Rada uzgodniły dodatkowe 47,5 mld euro w ramach przeciwdziałania COVID-19

"REACT-EU zapewni 47,5 mld euro w ciągu najbliższych dwóch lat. Środki zostaną udostępnione za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE, z których 37,5 mld euro zostanie przeznaczone w roku 2021 r. i 10 mld euro w 2022 r. Konkretne przedsięwzięcia będą kwalifikować się do finansowania z REACT-EU od 1 lutego 2020 r. Ponadto kraje UE będą mogły z nich korzystać do końca 2023 r., a nie - jak wcześniej proponowała Komisja - do końca 2022 r." - czytamy w komunikacie.