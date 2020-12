PE zatwierdził budżet Unii na lata 2021-2027

Posłowie do PE wynegocjowali uzupełnienie dla flagowych programów UE, takich jak "Zdrowie", "Horyzont" (badania naukowe) oraz "Erasmus+". Uzgodniony działania wprowadzający nowe źródła dochodów UE i zwiększa rolę Parlamentu w kontroli finansowania odbudowy gospodarki

Budżet głównych programów został przez PE zwiększony o 15 mld euro. Parlament Europejski potroił środki przeznaczone na EU4Health, zabezpieczył także równowartość dodatkowego roku finansowania programu Erasmus+ i zapewnia stały wzrost finansowania badań. 11 mld euro na ten cel ma pochodzić z sankcji nakładanych na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów unijnych). Tym samym kwota ta zwiększy środki budżetowe UE z 1 074,3 mld euro w cenach z 2018 r. do 1 085,3 mld euro. Natomiast 4 mld euro ma pochodzić z przesunięć w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Ponadto kwota 1 mld euro ma zostać zarezerwowana na wypadek przyszłych kryzysów.

Negocjatorzy zgodzili się co do zasady, że średnio- i długoterminowe koszty spłaty długu z Funduszu Odbudowy (w ramach programu Next GenerationEU wartego 750 mld euro) nie powinny odbywać się kosztem programów inwestycyjnych w wieloletnich ramach finansowych, ani nie powinny skutkować znacznie wyższymi wkładami państw członkowskich opartymi na PKB.