Pekabex Bet ma umowę na rozbiórkę i budowę budynku biurowego dla Gaz-Systemu

"Wartość umowy: 3% przychodów Grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pekabeksu sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r., co oznacza, że wartość kontraktu to ok. 23,17 mln zł.