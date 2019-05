Pekabex miał 6,84 mln zł zysku netto, 8,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Wynik EBITDA za I kwartał 2019 roku wyniósł 12 420 tys. zł i był niższy od EBITDA osiągniętego w I kwartale 2018 roku (16 862 tys. zł) o 26,3%. Rentowność netto sprzedaży wyniosła 3,8% i spadła w porównaniu do I kwartału 2018 roku, kiedy to osiągnęła poziom 6,1%. Zysk netto wyniósł 6 841 tys. zł wobec 9 944 tys. zł zysku netto wypracowanego w I kwartale 2018 roku, co stanowiło spadek o 31,2%, podano także.