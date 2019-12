Pekao Leasing ma umowę z EBI na 100 mln euro finansowania dla MŚP

"To już szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao" - czytamy w komunikacie.

Bartosz Węsierski, członek zarządu Pekao Leasing odpowiadający za obszar finansów, operacji i IT, zwrócił uwagę, że w ramach nowej umowy Pekao Leasing przeznaczy co najmniej 20% kwoty kredytu z EBI na atrakcyjne finansowanie udzielane przedsiębiorstwom zarządzanym przez kobiety lub należące do kobiet.