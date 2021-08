Pekao pokazało wyniki. Zysk wrócił do poziomu sprzed pandemii

- Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach - powiedział prezes banku Leszek Skiba.

Rośnie sprzedaż kredytów

- Jeśli chodzi o MSP, czy też segment mikro, czy MID to jest to ta część polskiej gospodarki, gdzie widzimy, że popyt rośnie. To wynika z optymizmu co do przyszłości, decyzje inwestycyjne są podejmowane znacznie szybciej niż wiele miesięcy temu - powiedział prezes Pekao.