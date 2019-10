Pekao przygotowuje budżet na przyszły rok, podtrzymuje cele strategii do 2020 r.

"Od 2006 roku Bank Pekao konsekwentnie stosuje zasadę udzielania kredytów walutowych osobom osiągającym dochody tylko w walucie kredytu. A ekspozycja na te kredyty - według stanu na koniec I półrocza 2019 roku jest marginalna - na poziomie 3,1 mld zł (1,5% aktywów) i wynika głównie z przejęcia Banku BPH w 2007 roku. Dlatego problem kredytów we frankach szwajcarskich dotyczy Banku Pekao jedynie w minimalnym stopniu, ponieważ nasze zaangażowanie w kredyty frankowe wynosi niespełna 5% wartości całego portfela kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych. Co więcej, 99,6% wartości portfela kredytów w CHF stanowią te denominowane we frankach szwajcarskich, a jedynie 0,4% portfela te indeksowane do CHF" - powiedział także Krupiński.