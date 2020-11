Pekao szuka wśród startupów dostawcy innowacyjnych rozwiązań do analizy opinii

"Bank Pekao szuka dostawcy innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi szybką analizę komentarzy i opinii na temat aplikacji mobilnych banku, którymi podzielili się ich użytkownicy w sklepach z aplikacjami - Google Play i App Store. Bank chce zaprosić do współpracy startupy i firmy technologiczne. Do 14 grudnia mogą one zgłaszać propozycje swoich rozwiązań. Następnie, spośród nadesłanych projektów, bank wyłoni te, które najlepiej odpowiedzą na postawione wyzwanie i zaprosi je do zaprezentowania pomysłów w formie sesji pitchingowej online" - czytamy w komunikacie.