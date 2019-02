Pekao TFI chce być jednym z głównych graczy na rynku PPK

Spółka podała, że wprowadzenie PPK do oferty Pekao TFI pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z pionem bankowości korporacyjnej Banku Pekao i zaoferowanie jego klientom oraz ich pracownikom skutecznych rozwiązań oszczędnościowych.

"PPK to dla nas bardzo ważny projekt. Jest on istotny nie tylko z biznesowego punktu widzenia. To wręcz nasza misja społeczna. PPK będą rozwiązaniem, które po raz pierwszy w sposób powszechny i skoordynowany wesprze pracowników w skutecznym gromadzeniu dodatkowych oszczędności na ich przyszłą emeryturę" - podkreślił Jenkins.