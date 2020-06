Pekao umożliwia firmom podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, wiele firm oddelegowało osoby zatrudnione z biur do domów. To właśnie tam wykonują oni swoje obowiązki, które nierzadko wymagają podpisywania dokumentów. Z myślą o nich Bank Pekao umożliwił niedawno firmom zdalne podpisywanie umów w bankowości internetowej za pomocą służącego do uwierzytelnienia użytkownika podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Teraz wdraża dla nich kolejne udogodnienia. Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta, mogą wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego profil zaufany. Możliwość zdalnego podpisywania bankowych umów i dokumentów zyskali też posiadacze e-dowodu, wyposażeni w czytnik do dowodów elektronicznych, podano.