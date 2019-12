Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

"Grudniowy poziom wskaźnika Pengab jest najniższym wynikiem, jaki osiągnął ten indeks od grudnia 2016 roku. Warto zwrócić uwagę, że obecny poziom badania został w przeważającej mierze osiągnięty za sprawą wskaźnika prognoz. Również pomiary szczegółowe dotyczące prognoz makroekonomicznych należy traktować jako sygnał ostrzegawczy. Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sukcesywnie od kilku miesięcy spadają a osiągnięte poziomy należą do najniższych od początku dokonywania analiz w tym obszarze. Pomimo negatywnych prognoz makroekonomicznych bankowcy dość dobrze ocenili 2019 rok uznając go pod wieloma względami za podobny do roku ubiegłego" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.