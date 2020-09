Pepees miał 3,92 mln zł zysku netto, 7,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"W okresie pierwszego półrocza 2020 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 114 465 tys. zł, co w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza 10% spadku (127 087 tys. zł). Wzrost dynamiki kosztu własnego sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 3,5%, przy jednoczesnym spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży, wpłynął na zdecydowanie niższy wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 28 460 tys. zł, co oznacza spadek o 35,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.