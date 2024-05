PERN bez prezesa. Mirosław Skowron rezygnuje

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

W kwietniu Skowron przedstawiał plany rozwoju PERN-u

Kolejne zmiany w PERN

Czym zajmuje się PERN?

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiada on za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku (gdzie PERN ma swoją siedzibę) i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech – Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca, jak i innych paliw płynnych.