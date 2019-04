"Do tej pory inwestycje liniowe były bardzo długotrwałe. Jedna z nich była realizowana 13 lat. W przypadku drugiej nitki ropociągu pomorskiego zaplanowaliśmy, że inwestycja zajmie ok. 8 lat, a po wejściu w życie specustawy zakładamy, że zamknie się to w pięć-sześć lat, czyli na koniec 2023 r." - powiedział Wodejko w rozmowie z ISBnews.