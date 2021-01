PERN oddał do eksploatacji trzy zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach

"Zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach to element II etapu rozbudowy baz paliw, który należy do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m?, drugi etap to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m?, również w bazach w Koluszkach i Boronowie, gdzie inwestycje już są ukończone, a także w Rejowcu i Dębogórzu. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania etapu trzeciego. Warto zaznaczyć, że obie inwestycje wykonało polskie konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo AGAT. Nasze inwestycje to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale także realne wsparcie dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców" - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.