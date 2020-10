chemia 1 godzinę temu

PERN: Pojemność bazy w Dębogórzu wzrośnie do 260 tys. m3 do 31 marca 2021

Dzięki trwającej budowie dwóch nowych zbiorników po 32 tys. m3 każdy, pojemność należącej do PERN bazy paliw w Dębogórzu wzrośnie do prawie 260 tys. m3, podała spółka. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 r.