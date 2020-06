PERN pracuje nad usunięciem skutków kradzieży paliwa z rurociągu pod Łodzią

W weekend w miejscowości Rogów Górka na tamtejszym zbiorniku wodnym pojawił się ślad substancji ropopochodnej. Przyczyną wycieku była próba kradzieży paliwa z rurociągu należącego do PERN. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby PERN łącznie z zakładową strażą pożarną spółki, które we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przystąpiły do usuwania skutków, poinformowano.