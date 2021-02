PERN przedłużył o rok pakiet antykryzysowy dla wykonawców robót budowlanych

W ubiegłym roku z pakietu antykryzysowego PERN skorzystało 56 firm. W praktyce polega to na tym, że na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane, PERN może np. przyspieszyć terminy płatności faktur, wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram, wyjaśniono.

"Mimo pandemii koronawirusa, PERN nie zwalnia tempa, oddając kolejne zbiorniki w terminie lub nawet przed czasem. Jednak robimy to, pamiętając o wykonawcach inwestycji udzielając im wsparcia poprzez pakiet antykryzysowy, który pozwolił wielu firmom realizować zadania mimo trudnego otoczenia w czasie pandemii. PERN tym samym udowodnił, że ze swoimi partnerami jest na dobre i na złe" - powiedział prezes Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Dobre relacje z wykonawcami robót budowlanych to jeden z kluczy do sukcesu PERN, polegającego na tym, że spółka finalizuje szereg inwestycji przed czasem mimo obostrzeń wynikających z pandemii. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy pojemności paliwowe spółki zwiększyły się o ponad 60 tys. m3, po tym jak spółka oddała do eksploatacji cztery kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie, Małaszewiczach i w Boronowie, zaznaczono w materiale.