PERN: Przetargi na budowę 190 tys. m3 poj. magazynowych paliwa do końca III kw.

"Łącznie Grupa PERN chce wydać na inwestycje 2,7 mld zł w latach 2018-2022. Jest to wartość szacunkowa, bo wszystko będzie zależało od finalnych wartości przetargowych " - powiedział Wodejko w rozmowie z ISBnews.

W planach jest też druga nitka ropociągu pomorskiego o długości blisko 250 km. Druga tzw. inwestycja liniowa to rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia o długości blisko 100 km.

Dodatkowo w PERN realizowane są istotne inwestycje z zakresu IT i automatyzacji, takie jak w nowy system wykrywania wycieków, a oprócz programu inwestycyjnego spółka realizuje duży program remontowy.

"Na same remonty zamierzamy przeznaczać nawet do 100 mln rocznie. Do tego dochodzi ponad sto milionów złotych na modernizacje" - powiedział wiceprezes.