budownictwo 31 minut temu

Perzyna z GUS: Wzrost wartości dodanej spowolnił w przemyśle, budown. w III kw.

W przemyśle i budownictwie nastąpiło w III kw. br. dalsze spowolnienie wzrostu realnego wartości dodanej brutto - w przemyśle tempo to było niższe niż ogólna dynamiki wzrostu PKB (3,9% r/r), zaś w budownictwie - tempo to było zbliżone do dynamiki wzrostu PKB, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna.