PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 0,8% r/r do 3,16 mld zł w XI

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 014,7 mln zł i spadła o 40,8 mln zł (-3,9%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 717,2 mln zł i wzrosła o 10,7 mln zł (+1,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 397,1 mln zł i wzrosła o 54,1 mln zł (+4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 120,4 mln zł (-10,6%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 77,9 mln zł (-9,8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 241,3 mln zł (-14,7%), podano również.

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła 22,9 zł i wzrosła o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wzrosła o 4,6% r/r. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,2 zł (wzrost o 2,2% r/r), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 29,5 zł (wzrost o 9,3% r/r), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17,8 zł (wzrost o 5,1% r/r).