Pfleiderer ma nową linię produkcji płyt wiórowych w Grajewie za 8,5 mln euro

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Grupa Pfleiderer uruchomiła nową prasę do produkcji laminowanych płyt wiórowych (MFC) w zakładzie produkcyjnym w Grajewie o wartości 8,5 mln euro, podała spółka. Pozwoli to na zwiększenie produkcji płyt w dużym formacie oraz usprawnienie obsługi i skrócenie czasu dostaw do klientów w północno-wschodniej Polsce, na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim.