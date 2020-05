PFR: 213,3 tys. firm otrzymało 41 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

"Po miesiącu od uruchomienia #TarczaFinansowaPFR do ponad 200 tys. firm, zatrudniających 2,1 mln osób trafiło już 41 mld zł subwencji. Mikrofirmy otrzymały dotąd 11,8 mld zł, a małe i średnie przedsiębiorstwa 29 mld zł" - czytamy na profilu PFR na Twitterze.

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.