PFR: 334 tys. firm otrzymało 59,2 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

"Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. O subwencje ubiegało się do tej pory 375 tys. firm, a 334 tys. je otrzymało, co oznacza, że niemal 89% wnioskujących firm przyznano dofinansowanie. W przypadku mikrofirm wypłacona została kwota 18,2 mld zł z dostępnej puli 25 mld zł, a w przypadku MSP 41 mld z dostępnych 50 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Przewiduje się, że do końca programu dofinansowanie otrzyma ok 350 tys. firm - wszystkie, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 i spełniły warunki otrzymania subwencji opisane w Regulaminie. W celu sfinansowania programu Polski Fundusz Rozwoju wyemitował do tej pory obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł, podano także.

"Ostatnie dane dotyczące wskaźników ekonomicznych - wzrost produkcji przemysłowej r/r w czerwcu, czy prognozy dotyczące dużo niższego niż przewidywany spadku PKB w 2020 r. na poziomie -4,6% pokazują, że Polska ma szansę najlepiej w Europie przejść przez kryzys związany z COVID-19. Potwierdzają to również wyniki badania przeprowadzonego przez PFR oraz Polski Instytut Ekonomiczny - 60% firm w Polsce ma zapasy finansowe na ponad 3 miesiące. Wygląda na to, ze najgorszy czas mamy za sobą i przeszliśmy go dużo lepiej, niż przewidywano. Zapraszamy firmy do skorzystania z pomocy do końca lipca. Zakładamy, że łącznie wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR otrzyma niemal połowa firm w Polsce" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Zakończenie przyjmowania nowych wniosków z końcem lipca nie oznacza jednak zakończenia działań wokół tarczy. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach zgodnie z Regulaminem do 30 września 2020 r., zaznaczono.

Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września można składać natomiast w banku do 16 października 2020. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie. PFR będzie również przez kolejne miesiące weryfikować prawidłowość wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy, a za rok weryfikować spełnienie warunków umorzenia części subwencji.

"Tarcza finansowa PFR to projekt, który jednoznacznie dowiódł tego, że Polska przeszła w erę cyfrową i możliwa jest realizacja zaawansowanych i skomplikowanych projektów IT na styku administracji publicznej, banków i obywateli. Widzimy już, że ścieżka jaką przeszliśmy i związane z tym doświadczenia stają się wzorem dla innych inicjatyw związanych z cyfryzacją usług publicznych. W tak skomplikowanym i dużym projekcie mogą zdarzyć się sytuacje, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, dlatego wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom ponad miesiąc temu wdrożyliśmy procedurę wyjaśniającą, która pozwala im te wątpliwości wyjaśnić. Złożone w tym trybie reklamacje są przez nas na bieżąco wyjaśniane. Należy podkreślić, że wszystkie złożone wnioski zostaną przez nas przeanalizowane i wszyscy przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź bez względu na terminy zakończenia programu. W związku z tym prosimy przedsiębiorców o cierpliwość i oczekiwanie na informację zwrotną z PFR" - dodał wiceprezes PFR, odpowiedzialny za

wdrożenie Tarczy MSP Bartosz Marczuk.

