PFR Nieruchomości ma działkę we Wrocławiu pod ponad 1 tys. lokali w Mieszkanie+

"Grunt, który kupiliśmy od PHN znajduje się we wrocławskiej dzielnicy Zakrzów. Jest to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Wrocławia, ma już nieźle rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i społeczną. Niedaleko od planowanego osiedla są przedszkole, szkoły oraz sklepy. Komunikacją miejską można dojechać do śródmieścia w ciągu 30 minut. Chcielibyśmy, aby nasza inwestycja przyczyniła się do rozwoju tej części Wrocławia" - powiedział prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz, cytowany w komunikacie.