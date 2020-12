PFR Nieruchomości nabył od KSC Polski Cukier działkę w Lublinie pod Mieszkanie+

"Zakupiona działka to około 1,5 hektarowy teren przy ul. Krochmalnej. Zgodnie z założeniami powstanie na nim inwestycja mieszkaniowa złożona z dwóch budynków, które pomieszczą 220 Mieszkań Plus" - czytamy w komunikacie.

To kolejna inwestycja spółki PFR Nieruchomości na Lubelszczyźnie. To właśnie w tym województwie w Białej Podlaskiej w maju 2018 roku wręczono pierwsze klucze do Mieszkań Plus. Kolejne 108 trafi do najemców już w przyszłym roku w Świdniku, podano także.