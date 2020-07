PFR planuje w VIII emisję obligacji do 5 mld zł na tarczę dla dużych firm

Pytany o dokładny termin, Borys powiedział: "nie chcemy , aby te pieniądze leżały. Optymalizujemy to, aby było to jak najbliżej tego momentu, kiedy będą wypłaty. [...] Na pewno w sierpniu".

"To co pozyskaliśmy jeszcze w czerwcu wystarczy zupełnie na obsługę tego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw. On trwa do końca tygodnia. Spodziewamy się, że finansowanie uzyska około 350 tys. firm na kwotę około 61 mld zł. Więc tutaj finansowanie mamy zabezpieczone" - podkreślił. Zaznaczył, że kwoty programu dla MŚP będą o ok. 15 mld zł niższe niż zaplanowano.