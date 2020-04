PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

Według dzisiejszych zapowiedzi, PFR będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej - opiewającej na ok. 100 mld zł - rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

"Polski Fundusz Rozwoju uruchamia tarczę finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu PFR będzie mógł sprawne i efektywnie udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju" - czytamy w materiale PFR.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że środki w ramach tarczy finansowej zaczną trafiać do firm za 2-3 tygodnie.

"Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł" - czytamy też w komunikacie.