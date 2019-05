PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

"Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):

Dodatkowo wniosek do PFR o wpisanie do ewidencji złożyła kolejna instytucja" - czytamy w komunikacie.

PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych); a także zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.