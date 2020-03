PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

"Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania zielonego zwrotu Taurona. W ramach tej strategii tylko do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW. W ubiegłym roku nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji.

Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będą modelowane tak, by zapewnić Grupie Tauron docelowy udział na poziomie co najmniej 50% plus 1 akcja, zaznaczono.