PGE chce wybrać partnera do inwestycji w offshore do końca tego roku

"Zaprosiliśmy firmy, które mają największy potencjał. Spośród nich wybraliśmy 4, które złożyły oferty wstępne. W tej chwili te 4 firmy złożyły już oferty wiążące. Sądzimy, że do końca roku dokonamy wyboru partnera" - powiedział Wasiłek podczas konferencji z analitykami.

We wrześniu w Krynicy-Zdrój prezes PGE Henryk Baranowski zapowiadał, że ostateczny wybór partnera do tej inwestycji - spośród zagranicznych potencjalnych kandydatów - powinien nastąpić najpóźniej do końca 2019 roku lub nawet wcześniej.

Baranowski potwierdził wówczas, że w pierwszym etapie spółka chce wybudować na Bałtyku morskie farmy wiatrowe o mocy 1 GW kosztem ok. 12 mld zł, natomiast do roku 2030 łączna moc morskich farm grupy powinna wynosić co najmniej 2,5 GW.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

