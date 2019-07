PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp.

"PGE Energia Ciepła, jako lider rynku ciepła w Polsce, chce być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze. Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. W naszych lokalizacjach w całej Polsce planowane jest zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1 000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50%" - powiedział wiceprezes PGE EC Przemysław Kołodziejak, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.