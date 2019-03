PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

W planach jest m.in. budowa bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową, który zastąpi obecną jednostkę węglową w Elektrociepłowni Czechnica. Całkowita moc cieplna elektrociepłowni wzrośnie z obecnych 247 MWt do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 MWe do ok. 170 MWe. Oddanie bloku do użytkowania planowane jest na 2023 r. Jak podkreśla spółka, inwestycja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy PGE, poprzez dywersyfikację miksu paliwowego oraz spełnienie efektu środowiskowego.