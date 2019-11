PGE Energia Ciepła przeznaczy na rozwój ciepła sieciowego w Rzeszowie 9,5 mln zł

"Podpisana umowa z MPEC to nasz wkład w dynamiczny rozwój Rzeszowa. Rozpoczynamy współfinansowanie inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. Przeznaczymy na ten cel 9,5 mln zł, które trafią na lokalny rynek i wzmocnią podkarpacką gospodarkę. Od początku swojej działalności PGE Energia Ciepła dba, o to, aby rynek zamówień był w pełni otwarty dla polskich, lokalnych przedsiębiorców. Zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej umożliwi mieszkańcom korzystanie z ciepła sieciowego, co wpłynie na ich zdrowie dzięki poprawie jakości powietrza w mieście i regionie. Część tej kwoty zostanie przekazana na likwidację piecyków gazowych, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców" - powiedział prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Dzięki współpracy PGE Energia Ciepła z MPEC w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Rzeszowie i kilkanaście tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółka w ciągu ostatnich 2 lat przyłączyła do sieci ciepłowniczej 360 MWt. Rok 2019 zostanie zamknięty rekordową liczbą przyłączeń wynoszącą 219 MWt, co jest równoznaczne z przyłączeniem do sieci 100 tysięcznego miasta. Do grona dystrybutorów, z którymi PGE Energia Ciepła współpracuje dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, podano także.

"Pomoc finansowa PGE Energia Ciepła umożliwi doprowadzenie i rozbudowę, sieci ciepłowniczej do osiedli Pobitno, Słocina, Przybyszówka, Strefy Ekonomicznej 'Dworzysko'. W ostatnich 3 latach MPEC - Rzeszów przyłączył do sieci ciepłowniczej 29 MWt. Zwiększenie ilości przyłączonych obiektów stwarza szansę na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców miasta Rzeszowa" - powiedział prezes MPEC - Rzeszów Lesław Bącal, cytowany w komunikacie.

"Rynek ciepła z racji swojej wagi dla społeczności lokalnych wymaga naszej obecności na wielu płaszczyznach. Dlatego współpracując na rzecz rozwoju ciepła sieciowego w Rzeszowie będziemy równolegle intensyfikować nasze zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców w obszarze kultury, sportu, edukacji jak i wsparcia charytatywnego" - dodał Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

