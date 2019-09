PGE Energia Ciepła: Regulacje prawne dla ciepłownictwa muszą ulec modyfikacji

"Jeśli chodzi o regulacje, to system nie może się utrzymać w obecnym kształcie, musi zostać zmieniony. Angażujemy się w to jako branża. System musi być bardziej elastyczny, szybciej reagować na zmiany w gospodarce " - powiedział Dąbrowski podczas panelu na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

Jego zdaniem, ceny uprawnień do emisji CO2 muszą być szybciej przenoszone do taryfy, podobnie jak nakłady inwestycyjne.

"Zaproponowaliśmy szereg różnych rozwiązań, które uelastycznią rynek i spowodują, że klienci będą chcieli się do nas przyłączać. Szczególnie musimy przekonywać indywidualnych odbiorców. Te proponowane przez nas rozwiązania legislacyjne to są upusty, rabaty, nowe grupy taryfowe, udogodnienia, które umożliwią szybkie realizowanie inwestycji" - mówił także Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.