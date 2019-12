PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r. dzięki wygranej w aukcji

"To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. Zgodnie z Programem PV grupy kapitałowej PGE w ciągu dekady zamierzamy zbudować instalacje o mocy nawet 2,5 GW i umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Będą to zarówno małe, jednomegawatowe projekty, jak i duże przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, a także na gruntach partnerów takich, jak: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Polskie Koleje Państwowe, KGHM Polska Miedź czy Grupa Azoty Siarkopol, z którymi nasza spółka nawiązała bliską współpracę" - powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.