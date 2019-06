PGE GiEK: Elektrownia Turów odbuduje elektrownię wodną na zaporze na rzece Witka

"Elektrownia Turów swoją podstawową działalność produkcyjną opiera na węglu brunatnym, z poszanowaniem środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje. Wciąż jednak szukamy możliwości wytwarzania ekologicznej energii. Taki potencjał daje elektrowni odbudowana zapora. Nowe turbozespoły o łącznej mocy ok. 1 MW będą produkowały energię elektryczną z wody i dostarczą do systemu 20% więcej energii wytworzonej z odnawialnych źródeł, niż te sprzed 2010 r ." - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

"Zapora w Niedowie odbudowana została po powodzi w celu przywrócenia stabilnych dostaw wody technologicznej do Elektrowni Turów, a co za tym idzie zapewnienia stabilnej produkcji i dostaw energii elektrycznej. Nowa zapora ma betonową konstrukcję wyposażoną w dodatkowe, samoczynne urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego oraz w przepławkę dla ryb. Obecny obiekt jest w stanie przyjąć znacznie większe przepływy wody, niż poprzednia konstrukcja zapory. Badania modelowe przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej w sierpniu 2011 r. potwierdziły, że urządzenia upustowe odbudowanej zapory są w stanie bezpiecznie przepuścić wodę o przepływie ok. 1 500 m3/s" - czytamy także.

"Południowo-Zachodni Klaster Energii to dla nas bardzo ważny, długoterminowy projekt, dzięki któremu spółka PGE GiEK może przyczynić się poprawy jakości powietrza w rejonie Bogatyni oraz zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Po niespełna dwóch latach funkcjonowania w Klastrze, jako jego członkowie, możemy pochwalić się wieloma sukcesami, m.in. projektem uciepłownienia bloku 5 i 6 w Elektrowni Turów, co realnie wpłynie na redukcję zjawiska smogu w regionie i poprawę jakości powietrza" - dodał Ostrowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.