PGE GiEK: W Elektrowni Turów uruchomiono stację ładowania pojazdów elektrycznych

"Uruchomiono dwie stacje: stację szybkiego ładowania Garo QC 45, która pozwala na naładowanie akumulatora pojazdu od 0 do 80% w czasie krótszym niż 30 minut. Druga zamontowana stacja to model Garo LS-4 i wyposażona jest w dwa gniazda Typu 2, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych . Ładowanie na takiej stacji trwa dłużej, bo urządzenie ładuje samochody prądem zmiennym (AC), a jego moc wynosi 22 kW" - dodał dyrektor Elektrowni Turów Dariusz Czuk, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.