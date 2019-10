PGE ma list intencyjny z woj. podkarpackim ws. II linii technologicznej ITPOE

ITPOE w Rzeszowie została oddana do użytku w październiku 2018 r. Koszt inwestycji wyniósł 285 mln zł. Planowana budowa drugiej linii ma zwiększyć wydajność zakładu z 100 tys. ton do 180 tys. ton rocznie.

W ostatnim czasie zmieniły się regulacje dotyczące dostarczania odpadów do instalacji ich przetwarzania. W związku z tym PGE Energia Ciepła zobowiązana będzie ogłosić postępowanie zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE,

"Trudno powiedzieć o kosztach, bo one powstaną wtedy, kiedy ogłosimy przetarg i będziemy spodziewali się ofert, które będą dla nas interesujące. Oczywiście, budując kubaturę dla dwóch nitek, bardzo dużo kosztów ponieśliśmy. Budynki zostaną takie same, dołożymy tylko technologię - nieco inną niż pierwsza nitka, bo chcemy spalać RDF, który ma wyższą kaloryczność" - powiedział dziennikarzom Wasiłek.

