PGE: Nakłady inwestycyjne na transformację rejonu Bełchatowa to ok. 2,5 mld zł

"Zarząd PGE powołał projekt 'Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów', zawierający plan inwestycji dla regionu. Do końca 2020 r. komitety inwestycyjne przejdą do fazy przygotowania projektów w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie środków unijnych. Szacunek nakładów inwestycyjnych na dzisiaj to ok . 2,5 mld zł" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.