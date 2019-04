PGE otrzyma dodatkowo 10,9 mln uprawnień do emisji CO2 w 2019 r.

"Na podstawie ogłoszenia ministra środowiska [...] spółka powzięła informację o liczbie uprawnień do emisji CO2 przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną należącym do Grupy PGE w 2019 r. W wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w grupie PGE, aktywa wytwórcze nabyte od grupy EDF w 2017 r. (w tym grupa Kogeneracja SA) otrzymają dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln uprawnień z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego" - czytamy w komunikacie.