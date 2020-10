energetyka 1 godzinę temu

PGE: Po wydzieleniu aktywów EBITDA spadnie, zwiększy się możliwość zadłużania

Wynik EBITDA Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) po wydzieleniu aktywów węglowych może spaść do 5,5-6 mld zł, jednak zajmujący się energetyką nisko- i zeroemisyjną podmiot będzie mógł się zadłużać nawet do poziomu długu netto do EBITDA w wysokości 6x, uważa prezes Wojciech Dąbrowski.